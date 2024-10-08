Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Овчинников — о Гончаренко: у руководства «Пари НН» узкий диапазон поиска тренера

Валерий Овчинников — о Гончаренко: у руководства «Пари НН» узкий диапазон поиска тренера
Комментарии

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о возможном назначении экс-тренера «Урала» Виктора Гончаренко в «Пари Нижний Новгород».

«Я могу сказать одно — у руководства «Пари НН» диапазон поиска тренера очень узкий. Искали и нашли. Но посмотрим, я болею за команду, а не за руководство. Гончаренко вроде как-то начинает, а потом плохо заканчивает. Дай бог, чтобы тут такого не было. До зимы ему надо поддержать что есть. А дальше будем смотреть. В любом случае у него большой опыт, столько клубов за спиной», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Генич рассказал, какой клуб в ближайшее время возглавит Гончаренко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android