Валерий Овчинников — о Гончаренко: у руководства «Пари НН» узкий диапазон поиска тренера

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о возможном назначении экс-тренера «Урала» Виктора Гончаренко в «Пари Нижний Новгород».

«Я могу сказать одно — у руководства «Пари НН» диапазон поиска тренера очень узкий. Искали и нашли. Но посмотрим, я болею за команду, а не за руководство. Гончаренко вроде как-то начинает, а потом плохо заканчивает. Дай бог, чтобы тут такого не было. До зимы ему надо поддержать что есть. А дальше будем смотреть. В любом случае у него большой опыт, столько клубов за спиной», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.