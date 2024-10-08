Александр Кержаков рассказал, что вёл диалоги с клубами РПЛ о трудоустройстве

Бывший тренер «Кайрата», «Пари НН» и «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал, что общался с клубами РПЛ на предмет трудоустройства.

— Вокруг многих клубов РПЛ ходят слухи об отставке тренеров. Были ли у вас какие-нибудь контакты с командами чемпионата?

— Да, общение было.

— Готовы ли вы пойти в команду Первой лиги, которая борется за повышение в классе?

— Я уже говорил, что если будет интересное предложение, то с удовольствием его рассмотрю, — приводит слова Кержакова «Спорт день за днём».

Последним местом работы Александра Кержакова был «Кайрат». Казахстанский клуб российский специалист покинул в начале сентября. До этого Кержаков работал в «Спартаке» из Суботицы, он возглавлял этот клуб с июня по ноябрь 2023 года. Ранее экс-форвард работал в качестве главного тренера в кипрской «Кармиотиссе» (с февраля по апрель 2023 года), «Нижнем Новгороде» (с июня 2021 по июнь 2022 года) и томской «Томи» (с сентября 2020 по май 2021 года).