Экс-игрок «Зенита» Гасилин назвал самую симпатичную команду нынешнего сезона РПЛ

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и молодёжной сборной России Алексей Гасилин назвал самую симпатичную команду нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги по его мнению.

«Локомотив» — самая симпатичная команда в этом сезоне. Много своих воспитанников, наш тренер. Не так много легионеров. И очень классная и здравая конкуренция», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

После 11 сыгранных туров чемпионата России сезона-2024/2025 первое место с 27 очками занимает «Краснодар». На второй строчке располагается московский «Локомотив», также набравший 27 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 26 очков.