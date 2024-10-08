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Экс-игрок «Зенита» Гасилин назвал самую симпатичную команду нынешнего сезона РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Гасилин назвал самую симпатичную команду нынешнего сезона РПЛ
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и молодёжной сборной России Алексей Гасилин назвал самую симпатичную команду нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги по его мнению.

«Локомотив» — самая симпатичная команда в этом сезоне. Много своих воспитанников, наш тренер. Не так много легионеров. И очень классная и здравая конкуренция», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

После 11 сыгранных туров чемпионата России сезона-2024/2025 первое место с 27 очками занимает «Краснодар». На второй строчке располагается московский «Локомотив», также набравший 27 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 26 очков.

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