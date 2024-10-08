Руслан Пименов: у нас были игроки посильнее Рибери — например, Марат Измайлов

Бывший российский футболист Руслан Пименов, который успел поиграть в чемпионате Франции, считает, что Марат Измайлов был более высококлассным футболистом, чем Франк Рибери. Напомним, Пименов на правах аренды дважды выступал за французский «Метц», однако полноценно перейти в команду ему так и не удалось.

— Когда приехал во Францию, там ещё бегал Рибери. Я ждал документы и тренировался вместе с ним.

— Рибери впечатлял?

— У нас были игроки и посильнее. Тот же Измайлов — они одинаковы по позиции, но Марат был покруче. Но Рибери — побыстрее, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.