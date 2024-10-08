Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Пименов: у нас были игроки посильнее Рибери — например, Марат Измайлов

Руслан Пименов: у нас были игроки посильнее Рибери — например, Марат Измайлов
Комментарии

Бывший российский футболист Руслан Пименов, который успел поиграть в чемпионате Франции, считает, что Марат Измайлов был более высококлассным футболистом, чем Франк Рибери. Напомним, Пименов на правах аренды дважды выступал за французский «Метц», однако полноценно перейти в команду ему так и не удалось.

— Когда приехал во Францию, там ещё бегал Рибери. Я ждал документы и тренировался вместе с ним.

— Рибери впечатлял?
— У нас были игроки и посильнее. Тот же Измайлов — они одинаковы по позиции, но Марат был покруче. Но Рибери — побыстрее, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Когда стукануло сердце, это был приговор». Почему карьера Пименова оборвалась так рано
Эксклюзив
«Когда стукануло сердце, это был приговор». Почему карьера Пименова оборвалась так рано
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android