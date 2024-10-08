Пименов: думал, пролетаю мимо ЧМ. А потом в программе «Время» объявили состав

Российский экс-футболист Руслан Пименов признался, что узнал о своём попадании в состав сборной России на ЧМ-2002 из телевизионных новостей.

— Вспомните момент, когда узнали, что попадаете в состав сборной России на ЧМ-2002.

— Здесь есть предыстория. У нас был кубок LG. В заключительном матче, который был чуть ли не в день оглашения списка, я не забиваю пенальти белорусам. Думал: всё, пролетаю мимо чемпионата мира. А потом по телевизору в программе «Время» объявили состав.

— То есть вы узнали о попадании в состав сборной России из телевизора?

— Да. Такое было время. Конечно, было радостно. Это турнир, о котором ты мечтаешь с детства. Максимальная задача на тот период была выполнена. Я выдохнул с таким облегчением! После незабитого пенальти всё было на волоске, думал, точно не поеду, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.