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Руслан Пименов назвал причину провала сборной России на ЧМ-2002

Руслан Пименов назвал причину провала сборной России на ЧМ-2002
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Бывший футболист Руслан Пименов назвал причину провала сборной России на чемпионате мира — 2002.

— Ожидания от Кубка мира с точки зрения атмосферы оправдались?
— Да. А вот результат подкачал. Но на тот момент я думал, что это не последний мой чемпионат мира. Думал, станем постарше и выдадим более серьёзный результат. В 2002 году главной проблемой стал недостаток игроков среднего возраста. Были ветераны в лице Мостового, Черчесова, Карпина, Онопко. И мы, 20-летние, — я, Сычёв, Измайлов, Кержаков. На пике были только Титов и Семшов, который на три года старше меня. Но этого мало.

Костяк должен состоять из футболистов от 24 до 27 лет. Тогда можно ждать качественного футбола, с которым можно решать глобальные задачи. Так и произошло на Евро-2008. Все мои партнёры 1981-1983 года рождения к тому времени уже понимали, как и что надо делать. Поэтому их результат меня не удивил. Я был спокоен, потому что знал: наш уровень позволяет конкурировать и доходить до таких стадий. Ведь до этого были победы ЦСКА и «Зенита» в еврокубках, хорошие игры «Локомотива» в Лиге чемпионов. Всё это позволяло говорить о том, что мы можем конкурировать с самыми сильными сборными, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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