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Дмитрий Кузнецов: Круговой молодец, что отказался сидеть в запасе в «Зените»

Дмитрий Кузнецов: Круговой молодец, что отказался сидеть в запасе в «Зените»
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Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов, ныне возглавляющий медийный клуб 2DROTS, высказался о выступлениях московского ЦСКА в нынешнем сезоне, а также поделился мнением о защитнике армейцев Данииле Круговом и нападающем Секу Койта.

«Изменений по сравнению с прошлым сезоном практически нет. Что при Федотове, что при Николиче футбол почти один и тот же.

Круговой держит марку. Молодец, что отказался сидеть в запасе в «Зените» и пошёл в команду, в которой он играет. Койта мне не нравится. Да, он провёл на поле мало времени, но, когда он был на поле, ничего не менялось. Пока он не попадает в игру ЦСКА», — приводит слова Кузнецова Metaratings.

После 11 сыгранных туров ЦСКА заработал 20 очков и расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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