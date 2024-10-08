Игрок «Крыльев» Гарре высказался о своём физическом состоянии

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о своём нынешнем физическом состоянии.

«У меня было повреждение в матче с «Ростовом» в чемпионате. Вроде выбыл на три недели, восстанавливался. Но ничего, сейчас вернулся. Сосредоточен на работе, получаю игровое время. Хочу помочь команде, это самое главное», — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

24-летний Гарре в нынешнем сезоне принял участие в 10 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах, в которых забил один гол.

За 11 туров чемпионата России по футболу самарская команда набрала 11 очков. Она занимает 10-е место в турнирной таблице.