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Игрок «Крыльев» Гарре высказался о своём физическом состоянии

Игрок «Крыльев» Гарре высказался о своём физическом состоянии
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о своём нынешнем физическом состоянии.

«У меня было повреждение в матче с «Ростовом» в чемпионате. Вроде выбыл на три недели, восстанавливался. Но ничего, сейчас вернулся. Сосредоточен на работе, получаю игровое время. Хочу помочь команде, это самое главное», — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

24-летний Гарре в нынешнем сезоне принял участие в 10 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах, в которых забил один гол.

За 11 туров чемпионата России по футболу самарская команда набрала 11 очков. Она занимает 10-е место в турнирной таблице.

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