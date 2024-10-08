Махачкалинское «Динамо» объявило, что защитник команды Сандрачук травмировал «кресты»

Пресс-служба «Динамо» Махачкала сообщила, что защитник команды Александр Сандрачук получил травму боковой и передней крестообразной связки колена в матче 11-го тура РПЛ с «Факелом».

«В матче с «Факелом» динамовец получил тяжёлую травму и покинул поле на носилках. По МРТ-обследованию у защитника выявлен частичный надрыв боковой и передней крестообразной связки колена. Завтра ему предстоит операция в Санкт-Петербурге, а затем длительное восстановление, которое может занять от шести месяцев. Саша, желаем тебе преодолеть это тяжёлое испытание и восстановиться максимально успешно и быстро. Мы ждём тебя! Возвращайся сильнее», — сказано в сообщении махачкалинского «Динамо», опубликованном в телеграм-канале клуба.

Матч между «Факелом» и «Динамо» Махачкала состоялся 6 октября. Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Игра завершилась вничью — 1:1. На данный момент воронежский «Факел» находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Дмитрия Пятибратова имеют в своём активе семь очков. Махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке. Команда набрала 11 очков.