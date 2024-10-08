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ЭСК не получила ни одного обращения от клубов по итогам тура РПЛ

ЭСК не получила ни одного обращения от клубов по итогам тура РПЛ
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не получила ни одного обращения от клубов по итогам 11-го тура РПЛ.

Ранее ЭСК неоднократно признавала результативные ошибки арбитров в текущем сезоне чемпионата России.

Напомним, «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. «Быки» набрали 27 очков за 11 матчей. На втором месте располагается московский «Локомотив», в активе которого также 27 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 26 очков. В шести последних сезонах чемпионом России становился именно «Зенит».

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