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Наумов: ЦСКА на ходу, перерыв на сборные не очень хорошо скажется на команде

Наумов: ЦСКА на ходу, перерыв на сборные не очень хорошо скажется на команде
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре ЦСКА в нынешнем сезоне. По состоянию на сегодняшний день армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 11 играх.

Турнирная таблица РПЛ

«Плохая реализация — нехорошая вещь, но если есть моменты, значит, игра идёт. У ЦСКА прибавил Файзуллаев, который с «Динамо» выглядел неплохо, игра у армейцев получается. Но Николичу ещё нужно немножко времени, чтобы сделать команду. Он является сильным тренером. ЦСКА на ходу, перерыв на сборные не очень хорошо скажется на команде», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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