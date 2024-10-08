Наумов: ЦСКА на ходу, перерыв на сборные не очень хорошо скажется на команде

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре ЦСКА в нынешнем сезоне. По состоянию на сегодняшний день армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 11 играх.

«Плохая реализация — нехорошая вещь, но если есть моменты, значит, игра идёт. У ЦСКА прибавил Файзуллаев, который с «Динамо» выглядел неплохо, игра у армейцев получается. Но Николичу ещё нужно немножко времени, чтобы сделать команду. Он является сильным тренером. ЦСКА на ходу, перерыв на сборные не очень хорошо скажется на команде», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.