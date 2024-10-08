«Локомотив» подписал соглашения о сотрудничестве с региональными школами России

Академия ФК «Локомотив» подписала 14 соглашений о сотрудничестве с футбольными школами регионов России. В Москву для подписания соглашений приехали руководители футбольных школ из таких городов, как Коломна, Ярославль, Орехово-Зуево, Иваново, Александров, Сергиев Посад, Калуга, Тула, Королёв, Клин, Муром.

«Руководителями Департамента развития молодёжного футбола и академии «Локомотива» была подготовлена специальная программа с экскурсией по стадиону, фотоссесией и подробной презентацией проекта о сотрудничестве. В презентации, перед матчем РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов», участвовали ведущие специалисты разных отделов Департамента. По сути, это будет уникальный подход во взаимодействии Академии «Локомотива» с региональными партнерами. В работе будут задействованы все отделы Департамента развития молодёжного футбола, в том числе аналитический, ментально-когнитивный, индивидуальный и селекционный. Основным видом деятельности направления будет проведение тестирований физических качеств, игрового интеллекта и технической подготовки футболистов. Планируется проведение обучения для тренерского и управленческого персонала школ в виде семинаров и вебинаров, а также стажировок в Академии «Локо». Одна из задач таких мероприятий — поделиться опытом и общей философией клуба», — сказано в опубликованном на официальном сайте «Локомотива» заявлении.