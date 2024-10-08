Руслан Пименов: первое время во Франции спасали хлеб и колбаса

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов рассказал об особенностях жизни в Европе.

«Москва — главный и самый удобный мегаполис в мире. Если ты не успел в Европе пообедать до 15:00, ты уже нигде не поешь. Терпишь до вечера. Рестораны работают с 12:00 до 15:00, а затем — с 19:00 до 23:00. Первое время приходилось пропускать обеды. Но супермаркет всему голова (смеётся). Спасительные хлеб и колбаса помогали первое время. Но быстро приспособился. По воскресеньям все заправки были закрыты и можно было платить только картой. В 2005 году для нас было в диковинку», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.