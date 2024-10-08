Руслан Пименов рассказал, как перешёл в «Метц» вместо ЦСКА

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов рассказал, что хотел перейти в ПФК ЦСКА, но в итоге оказался во французском «Метце».

— Переезд по Францию был обусловлен желанием попробовать себя в новом чемпионате?

— Нет. У меня было желание уйти в ЦСКА. Главный тренер ЦСКА говорит: «Я хочу видеть тебя в команде». Зная требования Газзаева, я говорю: «Да». Мне это было интересно. Он сказал: «Дай мне время, я попробую тебя забрать». Также мне позвонили из «Локомотива» и рассказали, что есть французский вариант — «Метц». Спрашивают: «Поедешь?» Я говорю: «Пока нет». Мне же нужно было дождаться ответа Газзаева, потому что приоритетом был ЦСКА. Газзаев отзвонился и сообщил, что не получилось. На следующий день я сказал, что готов к Франции, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.