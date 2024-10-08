«Не понимаю почему». Конате — о свисте фанатов в адрес Мбаппе во Франции

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате высказался относительно ситуации с освистыванием нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе после проигрыша «Лиллю» во 2-м туре в рамках Лиги чемпионов (0:1).

«Килиан Мбаппе? Я не знал, что его освистали в Лилле, не понимаю почему. Должно быть, нелегко испытать это в своей собственной стране, это странно», — приводит слова Конате Madrid Universal на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, в этом году Мбаппе перешёл из «ПСЖ» в «Реал». Контракт с футболистом рассчитан на пять лет и будут действовать до конца сезона-2028/2029. Зарплата нападающего составляет € 15 млн, также предусмотрены бонусные выплаты в размере € 125 млн.