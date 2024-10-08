Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не понимаю почему». Конате — о свисте фанатов в адрес Мбаппе во Франции

«Не понимаю почему». Конате — о свисте фанатов в адрес Мбаппе во Франции
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате высказался относительно ситуации с освистыванием нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе после проигрыша «Лиллю» во 2-м туре в рамках Лиги чемпионов (0:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Дэвид – 45+3'    

«Килиан Мбаппе? Я не знал, что его освистали в Лилле, не понимаю почему. Должно быть, нелегко испытать это в своей собственной стране, это странно», — приводит слова Конате Madrid Universal на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, в этом году Мбаппе перешёл из «ПСЖ» в «Реал». Контракт с футболистом рассчитан на пять лет и будут действовать до конца сезона-2028/2029. Зарплата нападающего составляет € 15 млн, также предусмотрены бонусные выплаты в размере € 125 млн.

Материалы по теме
Лига наций: Роналду — первый, Мбаппе обойдёт Италию, чемпионы Европы оправдают статус
Лига наций: Роналду — первый, Мбаппе обойдёт Италию, чемпионы Европы оправдают статус
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android