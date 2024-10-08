Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Гранат предположил, что причиной неудач «Ростова» является изменение характера

Владимир Гранат предположил, что причиной неудач «Ростова» является изменение характера
Комментарии

Бывший центральный защитник сборной России Владимир Гранат поделился мыслями о выступлениях «Ростова» в нынешнем сезоне.

«Ростов» в этом сезоне авантюрно играет в обороне, пропуская лёгкие мячи. Все футболисты уже давно знают требования тренера и давно играют вместе. Может, у «Ростова» изменился характер? Команда много старается прессинговать на половине соперника, открывая за спиной зоны. Этим пользуются мастеровитые команды», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 11 сыгранных матчей «Ростов» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина встретятся с «Пари НН». Матч состоится 19 октября, начало — в 14:00 мск.

Материалы по теме
Тренер сборной России Писарев: у «Ростова» есть кадровые проблемы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android