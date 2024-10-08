Владимир Гранат предположил, что причиной неудач «Ростова» является изменение характера

Бывший центральный защитник сборной России Владимир Гранат поделился мыслями о выступлениях «Ростова» в нынешнем сезоне.

«Ростов» в этом сезоне авантюрно играет в обороне, пропуская лёгкие мячи. Все футболисты уже давно знают требования тренера и давно играют вместе. Может, у «Ростова» изменился характер? Команда много старается прессинговать на половине соперника, открывая за спиной зоны. Этим пользуются мастеровитые команды», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 11 сыгранных матчей «Ростов» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина встретятся с «Пари НН». Матч состоится 19 октября, начало — в 14:00 мск.