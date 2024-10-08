«Я прожил лучшую жизнь». Иньеста — о завершении карьеры

Легенда «Барселоны» Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры, а также выразил свою благодарность клубу и руководству.

«Я горжусь всем этим путешествием, всеми людьми, которые меня сопровождали. Я счастлив, что осуществил свою мечту стать профессиональным футболистом, это то, чего я хотел больше всего. Я прожил лучшую жизнь, которую можно прожить в карьере, эта история началась в Фуэнтеальбилле, затем в Альбасете, моей родине. В моей жизни было два клуба: «Альбасете БП» и «Барселона», — приводит слова Иньесты Som I Serem FCB на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, Иньеста выступал не только за «Барселону», но и за «Виссель Кобе», «Эмирейтс», «Альбасете». В составе каталонского клуба полузащитник четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, девять раз — чемпионат Испании.