Игрок «Спартака» Чернов: в месяц трачу 600–700 тысяч рублей

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, сколько тратит денег в месяц на проживание в Москве.

«Детям оплатить школу, садик, няню, жена вообще самая дорогая (смеётся). Если так взять, то 600–700 тысяч точно. Сейчас сотый бензин по 80 рублей стоит. Просто на 6 тысяч заправился один раз за три дня — и всё. Скинуть одному, скинуть другому, сам понимаешь. Родителям помочь тоже надо, так получается где-то даже больше. Большая сумма всегда выходит», — приводит слова Чернова РБК.

Чернову 28 лет. Он является воспитанником академии ЦСКА. С 2019 по 2021 год защитник выступал за самарские «Крылья Советов». С 2021 играет за «Спартак». В нынешнем сезоне Чернов провёл четыре матча в рамках Российской Премьер-Лиги и ещё две встречи в Кубке страны. Действующий контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до декабря 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Никиты Чернова в € 2 млн.