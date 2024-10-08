Шалимов: у «Краснодара» восьмая победа подряд, команда просто прёт

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал разгромную победу «быков» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (4:0), а также высказался об игре полузащитника команды Данилы Козлова.

«У «Краснодара» восьмая победа подряд, команда просто прёт. Игра была до гола, и игру вскрыл классный пас Петрова, после которого Кордоба головой открыл счёт — после этого был только вопрос в том, сколько забьют хозяева. В таком состоянии, в каком сейчас «Краснодар», команда легко разбирается с соперниками второй восьмёрки. По настрою, по качеству — матч отличный для хозяев. Было волнение за молодого Козлова. Но сейчас видно, что Козлов получает игровое время, проявляет себя, участвует в голах», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 11 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева встретятся со «Спартаком». Матч состоится 19 октября, начало — в 16:30 мск.