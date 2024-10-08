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Александр Горшков: Глушенков стал определяющим игроком для «Зенита», но его можно заменить

Александр Горшков: Глушенков стал определяющим игроком для «Зенита», но его можно заменить
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказался о нападающем сине-бело-голубых Максиме Глушенкове.

«Затрудняюсь ответить, почему Максим Глушенков снова травмировался за короткий промежуток времени. Не думаю, что уровень нагрузок в «Зените» сильно отличается от «Локомотива». Возможно, просто было неудачное движение при второй травме. Может быть, сказывается пропущенное время из-за травмы руки, но не знаю, как он тренировался в это время. Крутить велосипед или дорожку — это другая работа. Это мои предложения, но, возможно, вторая травма — последствие.

Максим сразу влился в команду, стал одним из определяющих игроков «Зенита» в атаке. Но взяли ещё игроков — например, Гонду. В какой-то степени отсутствие Глушенкова — потеря, но «Зенит» может это компенсировать с помощью обоймы», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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