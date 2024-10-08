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Терёхин: может, в «Оренбурге» боятся приглашать наших, а Слишкович и Деограсия угодны?

Терёхин: может, в «Оренбурге» боятся приглашать наших, а Слишкович и Деограсия угодны?
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Футбольный эксперт Олег Терёхин поделился своим мнением о назначении боснийского специалиста Владимира Слишковича на должность главного тренера «Оренбурга».

«Я всегда за наших ребят. Может, в «Оренбурге» боятся приглашать российских специалистов? Видимо, Слишкович и Деограсия угодны, а наши придут и скажут: «Может, сделаем что-то по-другому?» Поэтому клубы не хотят наших. Мостовой сказал правильно: «Абаскаль хоть одно хорошее дело сделал — благодаря ему услышали о Слишковиче», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии, который проработал в клубе с 2023 года. Боснийский специалист был частью тренерского штаба Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке», а после ухода испанца исполнял обязанности главного тренера красно-белых.

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