Эванс: для меня по-прежнему большая честь играть за «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс высказался о своей игре за «красных дьяволов».

«Для меня по-прежнему большая честь играть за этот клуб. Я получаю удовольствие от каждого матча. Да, с игрой за «Манчестер Юнайтед» неизменно связано давление, но я всё ещё чувствую, что играю в тот же футбол, что и раньше», — приводит слова Эванса официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, минувшим летом «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с 36-летним Джонни Эвансом до 2025 года. Эванс является воспитанником «красных дьяволов» и находился в системе клуба до 2015 года. В минувшем сезоне защитник вернулся в «Манчестер Юнайтед» и принял участие в 30 матчах во всех турнирах. В нынешней кампании опытнейший североирландец провёл шесть игр, не отметившись результативными действиями.