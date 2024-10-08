«Показывать свои умения по 18 секунд недостаточно». Экс-игрок «Милана» раскритиковал Леау

Бывший игрок «Милана» Алессандро Костакурта раскритиковал 25-летнего крайнего нападающего итальянского клуба Рафаэля Леау.

«Мы всегда надеемся, что он совершит тот самый качественный скачок, чтобы показать свои качества, 18 секунд недостаточно. Он должен делать это в течение нескольких минут. Помните, что он 99-го года рождения. Он выходит из футбольной юности. Что бы я ему сказал? Тебе нужны примеры, которыми могут быть люди, которые с тобой не играют», — приводит слова Костакурты Milan News.

В нынешнем сезоне вингер принял участие в девяти играх во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн. Соглашение португальца с итальянским клубом «Милан» рассчитано до 30 июня 2028 года.