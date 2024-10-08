«Там люди пешком не ходят, а мы бегали». Пименов рассказал о нагрузках у Юрия Сёмина

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов рассказал о нагрузках под руководством известного тренера Юрия Сёмина.

«У нас была очень мощная беговая работа, особенно в среднегорье. Люди на лыжах катаются, а мы бегаем (смеётся). Нагрузки были фантастические. Также выезжали в горы в Италии — тоже «мама, не горюй». Там люди пешком не ходят, а мы тренировались. Это закаляло и шло в плюс.

Но, между прочим, мировые звёзды итальянского футбола тоже там тренировались. Никто не жаловался. Всему главой был результат. Было 18 человек в заявке — это повышает конкуренцию. Сейчас у нас на игру в заявке 20 человек. Это же неправильно, потому что искусственно убирается конкуренция. Ты в запасе — тебе в любом случае выплатят премиальные. Нет такой ожесточённой борьбы на тренировках, когда люди вгрызаются за место в составе. Мне посчастливилось побыть в больших командах и поработать с мэтрами нашего футбола», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.