Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Там люди пешком не ходят, а мы бегали». Пименов рассказал о нагрузках у Юрия Сёмина

«Там люди пешком не ходят, а мы бегали». Пименов рассказал о нагрузках у Юрия Сёмина
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов рассказал о нагрузках под руководством известного тренера Юрия Сёмина.

«У нас была очень мощная беговая работа, особенно в среднегорье. Люди на лыжах катаются, а мы бегаем (смеётся). Нагрузки были фантастические. Также выезжали в горы в Италии — тоже «мама, не горюй». Там люди пешком не ходят, а мы тренировались. Это закаляло и шло в плюс.

Но, между прочим, мировые звёзды итальянского футбола тоже там тренировались. Никто не жаловался. Всему главой был результат. Было 18 человек в заявке — это повышает конкуренцию. Сейчас у нас на игру в заявке 20 человек. Это же неправильно, потому что искусственно убирается конкуренция. Ты в запасе — тебе в любом случае выплатят премиальные. Нет такой ожесточённой борьбы на тренировках, когда люди вгрызаются за место в составе. Мне посчастливилось побыть в больших командах и поработать с мэтрами нашего футбола», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Когда стукануло сердце, это был приговор». Почему карьера Пименова оборвалась так рано
Эксклюзив
«Когда стукануло сердце, это был приговор». Почему карьера Пименова оборвалась так рано
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android