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Экс-форвард сборной России Пименов рассказал об операции на сердце в конце карьеры

Экс-форвард сборной России Пименов рассказал об операции на сердце в конце карьеры
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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов рассказал об операции на сердце в конце карьеры.

«Травма, которая помешала, — когда стукануло сердце. Была операция на сердце. Тогда понимаешь, что в большом футболе на тебе уже ставят крест. Это обидно. Если бы это прошло без новостей, условно, сделал в отпуске и никто не узнал — это нормально. Хотя Эриксена допустили, но это, скорее, исключение из правил. Нванкво Кану с «мотором» тоже быстро закончил, то же самое — Лихтштайнер. К сожалению, это уже приговор.

На фоне этого было очень обидно. Назову последнюю травму колена, когда вообще не вышел. Я провёл определённый хороший сезон в «Динамо» в 2007 году. В 2008-м меня ждали после операции, но не дождались. Колено вообще не выдерживало нагрузки, после любой тренировки распухало», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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