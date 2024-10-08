Экс-форвард сборной России Пименов рассказал об операции на сердце в конце карьеры

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов рассказал об операции на сердце в конце карьеры.

«Травма, которая помешала, — когда стукануло сердце. Была операция на сердце. Тогда понимаешь, что в большом футболе на тебе уже ставят крест. Это обидно. Если бы это прошло без новостей, условно, сделал в отпуске и никто не узнал — это нормально. Хотя Эриксена допустили, но это, скорее, исключение из правил. Нванкво Кану с «мотором» тоже быстро закончил, то же самое — Лихтштайнер. К сожалению, это уже приговор.

На фоне этого было очень обидно. Назову последнюю травму колена, когда вообще не вышел. Я провёл определённый хороший сезон в «Динамо» в 2007 году. В 2008-м меня ждали после операции, но не дождались. Колено вообще не выдерживало нагрузки, после любой тренировки распухало», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.