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Дети из Белгородской и Курской областей посетят тренировку сборной России в Москве

Дети из Белгородской и Курской областей посетят тренировку сборной России в Москве
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Российский футбольный союз (РФС) пригласит детей из Белгородской и Курской областей на открытую тренировку сборной России, которая пройдёт в этот четверг, 10 октября, в Москве.

«РФС организует открытую тренировку сборной России, она пройдёт в четверг в Москве. В ней примут участие вызванные на сбор футболисты. Также непосредственными участниками тренировки станут специально приглашённые воспитанники спортшкол из Суджи и других городов Курской и Белгородской областей, пострадавших от военных действий. Для них команда Валерия Карпина проведёт мастер-классы и гала-матч», — приводит слова неназванного представителя Российского футбольного союза ТАСС.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз не будет отменять октябрьский сбор национальной команды России, который пройдёт с 7 по 15 октября, даже если не будет найден соперник по товарищескому матчу. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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