Радимов: Шамар Николсон молодец, но я не особо верю в него

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о нападающем «Спартака» Шамаре Николсоне. Ранее эксперт критиковал ямайского игрока. Однако форвард повысил свою результативность в последних матчах.

— Шамар молодец, сделал выводы. Хотя тоже к спортивному блоку «Спартака» вопросы, он же им абсолютно не нужен был. Это вообще совпадение какое-то произошло, что он заиграл.

— Может, его Станкович раскрыл? Что-то сказал? Какое-то место нашёл?

— Да, наверное, без Станковича это всё не обошлось, но, с другой стороны, я не думаю, что они на него рассчитывали прямо как на игрока стартового состава. Я думаю, что это, скорее, совпадение, что так произошло.

— То есть вы не думаете, что он сейчас вот прямо раззабивается и станет постоянным игроком основы?

— Мы такие видели уже всплески, как у Шамара, поэтому я как-то не особо верю в него, могу ошибаться, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025.