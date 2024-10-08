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Андрей Лангович: Дзюба игрой на чемпионате мира доказал, что он футболист высокого класса

Андрей Лангович: Дзюба игрой на чемпионате мира доказал, что он футболист высокого класса
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Защитник «Ростова» Андрей Лангович высказался о нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе. По словам Ланговича, Дзюба остаётся футболистом высокого уровня.

«Дзюба — непростой футболист с большой историей. Поэтому его результативность не вызывает удивлений. В моменте с пропущенным голом мы в обороне проморгали его, однако не стоит исключать заслуги Дзюбы в этом голе.

Я не сказал бы, что уровень РПЛ невысокий, раз забивает 36-летний Дзюба. Ведь он так же играл и 10 лет назад. Он футболист высокого класса и доказал это игрой на чемпионате мира», — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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