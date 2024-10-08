«Реал» выступил с заявлением о завершении карьеры Андреса Иньесты

Пресс-служба мадридского «Реала» выступила с заявлением о завершении карьеры экс-полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты.

«После заявления Андреса Иньесты об уходе из профессионального футбола мадридский «Реал», его президент и совет директоров хотели бы выразить своё признание, восхищение и привязанность к одной из самых больших легенд испанского и мирового футбола.

Андрес Иньеста обогатил спорт своим футболом и своими ценностями, а также многочисленными трофеями, которые он завоевал за свою карьеру. Его культовый гол в финале чемпионата мира 2010 года в Южной Африке навсегда останется в памяти каждого испанского болельщика. Мадридский «Реал» желает ему и его семье удачи в этой новой главе его жизни», — говорится в заявлении на сайте клуба.