Чернов — о Станковиче: очень хороший тренер, он ставит нам игру, которую никто не ставил

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче. Напомним, о назначении сербского специалиста «Спартак» объявил весной этого года.

— Деян Станкович выглядит очень харизматичным человеком. Но какой он тренер?

— Очень хороший. Он ставит нам игру, которую никто не ставил, в первую очередь речь [идёт] о высоком прессинге. Для такого футбола ты должен быть уверенным в себе, потому что если в игре один в один ещё в себя не веришь до конца, то даже нет смысла выходить. Ещё мне нравится, что тренер чётко говорит, что он хочет от команды. И если что-то не так идёт, он тебя просто поменяет на того, кто будет выполнять его требования лучше, — приводит слова Чернова РБК.

Чернову 28 лет. Он является воспитанником академии ЦСКА. С 2019 по 2021 год защитник выступал за самарские «Крылья Советов». С 2021 играет за «Спартак». В нынешнем сезоне Чернов провёл четыре матча в рамках Российской Премьер-Лиги и ещё две встречи в Кубке страны. Действующий контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до декабря 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Никиты Чернова в € 2 млн. Отметим, что красно-белые по состоянию на сегодняшний день занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 19 очков по результатам 11 игр. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Краснодаром».