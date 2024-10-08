Агент Карраскаля: Хорхе отличается от остальных, в испанской лиге он мог бы быть ещё ярче

Агент Пабло Боселли, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля, высказался об уровне Российской Премьер-Лиги, а также поделился мыслями о потенциале своего клиента.

«Я считаю РПЛ отличной лигой, одной из лучших, особенно если мы говорим про физику. Чемпионат действительно сложный. Возможно, в лиге наподобие испанской Хорхе мог бы проявить себя ярче, но всё равно, когда вы наблюдаете за его игрой, то можете увидеть, что он отличается от остальных», — приводит слова Боселли «РБ Спорт».

«Динамо» объявило о переходе Карраскаля 27 августа 2023 года из ЦСКА. Контракт с футболистом из Колумбии был подписан сроком на четыре сезона с возможностью продления ещё на один год. За это время Хорхе принял участие в 41 матче москвичей, в которых забил четыре гола и отдал девять результативных передач.