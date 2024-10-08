Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игонин: Глушенкову нужно быть спокойным и хорошо восстановиться

Игонин: Глушенкову нужно быть спокойным и хорошо восстановиться
Комментарии

Российский экс-футболист Алексей Игонин высказался о травме нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Первая травма Глушенкова была не вполне футбольная. А вторая вытекала из первой. Неосторожное движение, Максим не был готов на 100%. Ничего критичного, никакой нехорошей тенденции нет. Этот игрок достаточно на виду, чтобы все знали о его здоровье.

Бывают травматичные игроки, но Глушенков точно не из их числа. Главное — пожелать ему успокоиться. Понимаю его желание как можно быстрее выйти на поле, но нужно быть спокойным и хорошо восстановиться», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Зенит» развалил соперника в Кубке — даже Соболев забил! Но Семак опять потерял Глушенкова
Видео
«Зенит» развалил соперника в Кубке — даже Соболев забил! Но Семак опять потерял Глушенкова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android