Игонин: Глушенкову нужно быть спокойным и хорошо восстановиться

Российский экс-футболист Алексей Игонин высказался о травме нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Первая травма Глушенкова была не вполне футбольная. А вторая вытекала из первой. Неосторожное движение, Максим не был готов на 100%. Ничего критичного, никакой нехорошей тенденции нет. Этот игрок достаточно на виду, чтобы все знали о его здоровье.

Бывают травматичные игроки, но Глушенков точно не из их числа. Главное — пожелать ему успокоиться. Понимаю его желание как можно быстрее выйти на поле, но нужно быть спокойным и хорошо восстановиться», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.