«Это будет весёлый чемпионат». Фабио Каннаваро высказался о лидерах Серии А

Бывший футболист сборной Италии, «Интера», «Ювентуса» и «Наполи» Фабио Каннаваро поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне итальянской Серии А.

«Чемпионство «Наполи»? Время покажет. Они, безусловно, сильная команда. Даже если в прошлом году они финишировали далеко от «Интера», у них были важные ценности, они тратили деньги на сильных игроков и на важного тренера. И у него, конечно, есть всё, чтобы бороться до конца.

«Ювентус» — это команда, которая много потратила, у них есть тренер с идеями, но у «Интера» есть ещё несколько преимуществ. Это будет весёлый чемпионат, мы только в начале дистанции», — приводит слова Каннаваро Sky Sport Italia.

После семи туров чемпионата Италии турнирную таблицу возглавляет «Наполи» (16). На втором месте находится «Интер» (14). Тройку лидеров замыкает «Ювентус» (13).