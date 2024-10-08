Шалимов: должен сказать, что Шамар Николсон не дубовый, Станкович в него верит

Бывший тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о составе московского «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

«Станкович делает ставку на тех, кто пришёл летом и кого он знает — Маркиньос, Абена, верит в Шамара, который остался после летнего окна. По сути, жертвуют качествами Угальде, но в этой ситуации Шамар должен проявлять себя в каждой игре. Кстати, я должен сказать, что ямаец не дубовый. То же самое могу сказать и про Виллиана Жозе — когда он с мячом, видно, что разбирается хорошо, решения правильные, техника есть», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Станкович возглавил красно-белых минувшим летом. После 11 сыгранных матчей в Российской Премьер-Лиге «Спартак» набрал 19 очков и на текущий момент занимает шестое место. После пяти туров группового этапа Фонбет Кубка России красно-белые заработали 12 очков и располагаются на первой строчке в квартете А.