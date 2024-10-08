Игрок «Крыльев Советов» Гарре: Иван Сергеев усилил нас, он много работает

Футболист «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался об игре новичка самарской команды, нападающего Ивана Сергеева.

«Сергеев усилил «Крылья Советов». Он очень хороший футболист, который пришёл из большой команды. С первого дня, как Иван приехал, он показывает свои сильные качества. К сожалению, ему ещё не удалось забить за «Крылья», но любой скажет, что Сергеев очень много работает на благо команды. Это очень важный момент», — приводит слова Гарре Legalbet.

5 сентября «Крылья Советов» объявили о возвращении в клуб 29-летнего нападающего Ивана Сергеева. Ранее форвард выступал за волжан с августа 2020 года по январь 2022 года, период с января 2022 года по сентябрь 2024 года Сергеев провёл в «Зените». В текущем сезоне футболист сыграл 10 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. «Крылья Советов» по состоянию на сегодняшний день занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 11 очков по результатам 11 матчей. В следующей игре внутреннего первенства самарская команда встретится с «Оренбургом» на выезде.