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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих ответил на критику со стороны Томаса Мюллера

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих ответил на критику со стороны Томаса Мюллера
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался касательно критики нападающего Томаса Мюллера за потерю мяча на последних минутах матча с «Айнтрахтом», в результате чего мюнхенский клуб в рамках 6-го тура чемпионата Германии сыграл вничью (3:3).

Германия — Бундеслига . 6-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
3 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Джэ – 15'     1:1 Мармуш – 22'     2:1 Экитике – 35'     2:2 Юпамекано – 38'     2:3 Олисе – 53'     3:3 Мармуш – 90+4'    

«Всегда важно, чтобы мы общались друг с другом открыто и честно, и Томас именно таков. Это не тот случай, когда моя потеря мяча привела к непосредственному голу. Но в целом на футбольном поле всегда можно принимать разные решения. Всегда важно принимать решения. Иногда ты принимаешь хорошие решения, а иногда — плохие», — приводит слова Киммиха Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Бавария» находится на первом месте турнирной таблицы Бундеслиги (14 очков), на втором месте — «РБ Лейпциг» (14 очков), на третьем — «Айнтрахт» (13 очков).

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