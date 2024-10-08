Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих ответил на критику со стороны Томаса Мюллера

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался касательно критики нападающего Томаса Мюллера за потерю мяча на последних минутах матча с «Айнтрахтом», в результате чего мюнхенский клуб в рамках 6-го тура чемпионата Германии сыграл вничью (3:3).
«Всегда важно, чтобы мы общались друг с другом открыто и честно, и Томас именно таков. Это не тот случай, когда моя потеря мяча привела к непосредственному голу. Но в целом на футбольном поле всегда можно принимать разные решения. Всегда важно принимать решения. Иногда ты принимаешь хорошие решения, а иногда — плохие», — приводит слова Киммиха Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, «Бавария» находится на первом месте турнирной таблицы Бундеслиги (14 очков), на втором месте — «РБ Лейпциг» (14 очков), на третьем — «Айнтрахт» (13 очков).
- 8 октября 2024
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