Радимов: «Зенит» может лихорадить до зимы, потом Семак разберётся

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов предположил, сколько будет продолжаться поиск оптимального состава сине-бело-голубых. По его мнению, «Зенит» будет «штормить» до зимнего перерыва, а дальше главный тренер Сергей Семак разберётся и наладит игру.

«До зимы, я думаю, вполне возможно, «Зенит» будет лихорадить. А зимой, естественно, Семак разберётся уже окончательно и точно. Но вот сейчас пока что так. И, скажем так, целостности в игре «Зенита» нет в таком плане, в котором хочет её видеть любой тренер. В этом плане «Зениту» поскорее бы разобраться и со схемой, и с тем, кто должен выходить в стартовом составе, на каких позициях. Мне кажется, это как раз мешает», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» идёт на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар».