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Дьяков: мой папа смотрит каждый матч РПЛ на протяжении миллиона лет, даже если не нравится

Дьяков: мой папа смотрит каждый матч РПЛ на протяжении миллиона лет, даже если не нравится
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Бывший защитник ряда клубов РПЛ Виталий Дьяков рассказал, как его отец увлекается российским футболом. По словам экс-футболиста, отец смотрит каждый матч РПЛ уже много лет подряд. Причём это касается даже встреч со скромной вывеской и посредственным качеством футбола.

«Мой папа смотрит каждый матч РПЛ на протяжении миллиона лет. Да, может порой психовать, и ему не нравится качество футбола, но я ему говорю: «Ну не нравится тебе матч условного «Пари НН» — «Химки». Зачем ты мучишься и смотришь?» Вот он смотрит, и у него точно интерес не пропал. Он главный поклонник РПЛ», — цитирует Дьякова Vprognoze.

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