Дьяков: мой папа смотрит каждый матч РПЛ на протяжении миллиона лет, даже если не нравится

Бывший защитник ряда клубов РПЛ Виталий Дьяков рассказал, как его отец увлекается российским футболом. По словам экс-футболиста, отец смотрит каждый матч РПЛ уже много лет подряд. Причём это касается даже встреч со скромной вывеской и посредственным качеством футбола.

«Мой папа смотрит каждый матч РПЛ на протяжении миллиона лет. Да, может порой психовать, и ему не нравится качество футбола, но я ему говорю: «Ну не нравится тебе матч условного «Пари НН» — «Химки». Зачем ты мучишься и смотришь?» Вот он смотрит, и у него точно интерес не пропал. Он главный поклонник РПЛ», — цитирует Дьякова Vprognoze.