Чернов — об уходе Соболева из «Спартака»: он взрослый мальчик, игроки к нему не лезли

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался об уходе нападающего Александра Соболева в «Зенит». Российский форвард сообщил игрокам красно-белых об отсутствии мотивации выступать за команду Деяна Станковича минувшим летом. По словам Чернова, в этот момент футболисты «Спартака» поняли, что играть за красно-белых Соболев уже не будет.

«Он сам принял решение, тоже подошел, собрал всех, сказал, что пока не видит мотивации. Поэтому больше никто его ни о чем не спрашивал. Все уже поняли, что, скорее всего, его не будет в команде. Поэтому с какими-то своими мыслями там лезть не надо — он уже взрослый мальчик», — приводит слова Чернова РБК.

Чернову 28 лет. Он является воспитанником академии ЦСКА. С 2019 по 2021 год защитник выступал за самарские «Крылья Советов». С 2021 играет за «Спартак». В нынешнем сезоне Чернов провёл четыре матча в рамках Российской Премьер-Лиги и ещё две встречи в Кубке страны. Действующий контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до декабря 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Никиты Чернова в € 2 млн.