Мухамадиев: Таджикистан обыграл Пакистан 6:2 — сборной России будет неинтересно

Бывший таджикистанский футболист, экс-форвард московских «Локомотива» и «Спартака» Мухсин Мухамадиев отреагировал на новость о том, что сборная России может провести товарищеский матч с Пакистаном.

«Сборная Таджикистана обыграла Пакистан со счётом 6:2. Играли с ним впервые. Ответную встречу Таджикистан тоже выиграл. Уровень сборной Пакистана средний. Игра будет проходить в Москве и, наверное, сборной России будет неинтересно. Не хочу унижать сборную Пакистана, но это очень слабый соперник для России, даже для товарищеского матча», — сказал Мухамадиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.