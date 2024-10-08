Радимов: добродушность Лички играет с «Динамо» злую шутку

Бывший футболист «Динамо» Владислав Радимов ответил на вопрос, ухудшилась ли игра бело-голубых по сравнению с прошлым сезоном. Он считает, что в прошлом футбольном цикле «Динамо» много везло — получилось вырывать победу у соперников в концовках. Поэтому глобально игра команды не изменилась. Радимов заявил, что «добродушность» Лички может привести тренера к отставке.

— А что изменилось по сравнению с прошлым годом? Они также дожимали где-то в концовках. Им везло, но это не целостная игра, это неуверенность в своих силах. Это не «Краснодар» или «Локомотив», это не то, что должна демонстрировать команда, которая борется за чемпионство. Поэтому так и будет болтаться «Динамо» на пятом-шестом месте. Я уже много раз говорил об этом — у них нет лидера в команде. И легионеры порой занимаются на поле совсем не тем, чем нужно.

— Эти приключения «Динамо» могут привести к отставке Лички?

— Вполне. И вот мне кажется, та добродушность Лички, которая у него есть, она играет с ним злую шутку. Не с ним, с командой. В прошлом году они боролись за чемпионство, но многие матчи выигрывали в концовке, дожимали, где-то везение было, ещё что-то… — приводит слова Радимова «РБ Спорт».