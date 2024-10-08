Агуэро подал в суд на «Барселону» из-за невыплаты ему € 3 млн — AS

Бывший нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро подал в суд на каталонский клуб по причине невыплаты ему заработной платы в размере € 3 млн. Об этом сообщает AS.

Напомним, аргентинский футболист присоединился к сине-гранатовым летом 2021 года, однако был вынужден завершить карьеру в декабре указанного года из-за заболевания сердца, не отработав контракт с «Барселоной» до конца.

По информации источника, каталонский клуб сообщил Агуэро, что выплатит ему зарплату за первый год контракта по страховке. Однако страховая компания отказалась перечислять футболисту деньги, заявив, что проблемы с сердцем были у него с детства. Теперь Агуэро считает, что «Барселона» должна выплатить обещанные € 3 млн.

За «Барселону» Агуэро провёл пять матчей, в которых забил один гол.

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