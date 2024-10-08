В сборной Пакистана заявили, что не отправляли команду для матча с Россией

Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал заявил, что пакистанская национальная команда не отправлялась в Москву для проведения товарищеского матча с Россией.

«Федерация футбола Пакистана не отправляет никакой команды в Москву», — сказал Яшал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее появлялась информация, что матч сборной России с Пакистаном может состояться в пятницу, 11 октября.

Сбор национальной команды стартовал в Новогорске 7 октября. На данный момент у сборной России нет официально объявленного соперника для проведения международного товарищеского матча.

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