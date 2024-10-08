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Сборная России проведёт открытую для болельщиков тренировку

Сборная России проведёт открытую для болельщиков тренировку
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В четверг, 10 октября, сборная России проведёт открытую для болельщиков тренировку. Об этом информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Сообщается, что тренировка пройдёт на стадионе «Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Подчёркивается, что болельщики получат возможность пообщаться с игроками, будут проведены мастер-классы, а также фото- и автограф-сессии. В занятии примут участие юные футболисты из спортивных школ Курской и Белгородской областей.

Программа начнётся в 17:30 мск, а тренировка стартует в 18:00 мск.

Сбор национальной команды начался в Новогорске 7 октября. На текущий момент у сборной России нет официально объявленного соперника для проведения товарищеской игры.

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