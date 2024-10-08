«Реал» сделал официальное заявление по травме Эдера Милитао

Мадридский «Реал» выпустил официальное заявление в связи с травмой центрального защитника Эдера Милитао.

«После медицинских тестов, проведённых Эдеру Милитао, у него была диагностирована травма четырёхглавой мышцы левой ноги. В ожидании развития событий», — сказано в заявлении на официальном сайте «сливочных».

Ранее в СМИ появлялась информация, что Милитао пропустит матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года с Чили (11 октября) и Перу (16 октября).

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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