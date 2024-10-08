Гризманн продумал план по возвращению в сборную Франции — журналист Молина

У нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна есть план по возвращению в сборную Франции, об уходе из которой он объявил 30 сентября нынешнего года. Об этом сообщает Get France Football News со ссылкой на журналиста Ромена Молину.

По информации источника, 33-летний футболист рассчитывает на повторение истории бывшего полузащитника «трёхцветных» Зинедина Зидана, который вернулся в сборную Франции спустя полтора года после объявления о завершении международных выступлений и был назначен капитаном команды на чемпионате мира 2006 года.

Гризманн ожидает, когда результаты сборной Франции ухудшатся, чтобы можно было вернуться в команду. Подчёркивается, что в течение последних нескольких лет Гризманн чувствовал себя недооценённым в составе «трёхцветных». Также футболиста задело то обстоятельство, что после ухода из сборной Франции вратаря Уго Льориса капитаном был назначен не он, а более молодой Килиан Мбаппе.

Гризманн принял участие в 137 матчах за сборную Франции во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 38 результативными передачами.

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