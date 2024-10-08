Гончаренко не устраивает контракт без неустойки, предложенный «Пари НН» — источник

Белорусского тренера Виктора Гончаренко не устраивает контракт, предложенный «Пари Нижний Новгород», не включающий в себя неустойку. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, в нижегородском клубе рассчитывают, что 47-летний тренер примет это предложение и займёт пост главного тренера команды в ближайшее время.

Последним местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение.

После 11 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Пари НН» набрал 11 очков и расположился на 12-й строчке.

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