Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе признан лучшим футболистом «Реала» в сентябре

Мбаппе признан лучшим футболистом «Реала» в сентябре
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Киллиан Мбаппе был признан лучшим игроком «сливочных» по итогам минувшего сентября.

В прошедшем месяце 25-летний футболист принял участие в пяти матчах «Королевского клуба» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей.

В голосовании за лучшего игрока «Реала» в сентябре французский нападающий опередил вингеров Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса, а также защитников Даниэля Карвахаля и Эдера Милитао.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Материалы по теме
«Не понимаю почему». Конате — о свисте фанатов в адрес Мбаппе во Франции

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android