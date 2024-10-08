В «Зените» допустили возможность проведения матча с «Фенербахче» Моуринью в ноябре

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможности проведения товарищеского матча с «Фенербахче», возглавляемым Жозе Моуринью, в грядущем ноябре.
«Товарищеский матч между «Зенитом» и «Фенербахче» действительно возможен в ноябре. Игра может быть сыграна в Стамбуле», — приводит слова Медведева Sport24.
Товарищеская игра санкт-петербургского клуба с турецким грандом может состояться в ноябрьскую паузу на матчи сборных.
После 11 туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 26 очков и занимают третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. В следующем туре «Зенит» встретится с «Акроном». Матч состоится 18 октября и пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.
Легионеры на контракте с «Зенитом»: