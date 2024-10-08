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Экс-игрок «МЮ» Туанзебе едва не лишился пальца во время мытья посуды — Daily Mail

Экс-игрок «МЮ» Туанзебе едва не лишился пальца во время мытья посуды — Daily Mail
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Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе, ныне выступающий за «Ипсвич», серьёзно повредил палец во время мытья посуды, поскольку в ходе данного процесса разбился стакан, один из осколков которого нанёс игроку глубокую рану. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, существовала вероятность того, что 26-летний футболист может потерять большой палец в результате инцидента, однако этого удалось избежать благодаря качественно выполненной операции.

Ранее главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна подтвердил, что Туанзебе повредил руку в результате несчастного случая.

Защитник является воспитанником «Манчестер Юнайтед», за взрослую команду которого он провёл 37 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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